На улице Демьяна Бедного водитель сбил спешащего на "красный" школьника

12-летний мальчик госпитализирован в тяжелом состоянии, полиция проводит проверку.

В Калининском районе Санкт-Петербурга произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием ребенка. Авария случилась в четверг, 19 сентября, около 17:00 на улице Демьяна Бедного.

По предварительной информации, 49-летняя женщина-водитель за рулем автомобиля Kia Rio совершила наезд на 12-летнего школьника в зоне регулируемого пешеходного перехода у дома 10, корпус 1.

Согласно данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, шестиклассник перебегал проезжую часть на запрещающий красный сигнал светофора. Он двигался слева направо по ходу движения автомобиля, когда и произошел наезд. В результате ДТП подросток с полученными травмами был экстренно госпитализирован в тяжелом состоянии. В настоящее время полиция Калининского района проводит по данному факту доследственную проверку.

Фото: Piter.TV