Водитель Audi сбил женщину с двумя детьми на Ленинском проспекте

Все пострадавшие госпитализированы, полиция проводит проверку.

В Красносельском районе Санкт-Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетних. Авария случилась вечером 19 сентября около 18:51 у дома 75 на Ленинском проспекте.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, водитель автомобиля Audi совершал поворот, когда совершил наезд на 48-летнюю женщину-пешехода. Она переходила проезжую часть вне зоны пешеходного перехода вместе с двумя детьми в возрасте 8 и 10 лет.

В результате ДТП все трое пострадавших были госпитализированы с травмами предварительно средней степени тяжести. В настоящее время полиция Красносельского района проводит проверку по данному факту. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего инцидента.

Ранее Piter.TV сообщал, что под колеса автобуса на Институтском проспекте попала пенсионерка.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти