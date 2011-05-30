  1. Главная
Сегодня, 15:55
Под колеса автобуса на Институтском проспекте попала пенсионерка

В результате женщину госпитализировали в больницу с различными травмами.

Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП на перекрестке Институтского проспекта и проспекта Мориса Тореза. 

По данным ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, вечером 18 сентября водитель рейсового автобуса сбил 70-летнюю женщину, которая переходила дорогу на регулируемом перекрестке на запрещающий сигнал светофора. В результате пенсионерку госпитализировали в больницу с различными травмами. 

Полицейскими уже начата проверка, все причины аварии выясняются. 

Ранее мы рассказывали о том, что петербуржец угнал Toyota на улице Пионерстроя и попал в ДТП. 

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

Теги: дтп, институтский проспект
