Под колеса автобуса на Институтском проспекте попала пенсионерка

В результате женщину госпитализировали в больницу с различными травмами.

Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП на перекрестке Институтского проспекта и проспекта Мориса Тореза.

По данным ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, вечером 18 сентября водитель рейсового автобуса сбил 70-летнюю женщину, которая переходила дорогу на регулируемом перекрестке на запрещающий сигнал светофора. В результате пенсионерку госпитализировали в больницу с различными травмами.

Полицейскими уже начата проверка, все причины аварии выясняются.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти