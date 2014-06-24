  1. Главная
Петербуржец угнал Toyota на улице Пионерстроя и попал в ДТП
Сегодня, 12:38
Петербуржец угнал Toyota на улице Пионерстроя и попал в ДТП

Подозреваемым оказался 29-летний местный житель.

В Красносельском районе задержан подозреваемый в угоне автомобиля. Ущерб был оценен в 330 тыс. рублей. 

Как рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, в полицию обратился 37-летний мужчина. По словам заявителя, кто-то похитил его машину Toyota Supra от дома по улице Пионерстроя. Спустя время иномарку заметили после ДТП на Новоизмайловском проспекте, ее поместили на специализированную стоянку. 

Подозреваемым оказался 29-летний местный житель. Он доставлен в отдел для разбирательства. 

Ранее на Piter.TV: подросток угнал мотоцикл жителя Петербурга в Кировском районе. 

Фото: Piter.TV

