Петербуржец угнал Toyota на улице Пионерстроя и попал в ДТП

В Красносельском районе задержан подозреваемый в угоне автомобиля. Ущерб был оценен в 330 тыс. рублей.

Как рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, в полицию обратился 37-летний мужчина. По словам заявителя, кто-то похитил его машину Toyota Supra от дома по улице Пионерстроя. Спустя время иномарку заметили после ДТП на Новоизмайловском проспекте, ее поместили на специализированную стоянку.

Подозреваемым оказался 29-летний местный житель. Он доставлен в отдел для разбирательства.

Фото: Piter.TV