Пьяный мужчина угнал машину в деревне Мишкино

Иномарку эвакуировали на специализированную стоянку.

Полицейские Тосненского района задержали нетрезвого мужчину за рулем чужого автомобиля. В отношении него составлен протокол по ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, 5 ноября в деревне Мишкино была остановлена машина Skoda Superb. Вел ее 33-летний водитель с признаками алкогольного опьянения. Иномарку эвакуировали на специализированную стоянку, а нарушителя увезли в помещение для административно задержанных.

Накануне в отдел поступило заявление от 31-летнего местного жителя о том, что указанное транспортное средство у него угнали.

Ранее мы рассказывали о том, что рецидивист уснул за рулем угнанной машины в Красногвардейском районе.

Фото: Piter.TV