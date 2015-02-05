  1. Главная
Подросток угнал мотоцикл жителя Петербурга в Кировском районе
Сегодня, 11:43
Молодой человек помещен в изолятор.

Правоохранители Кировского района задержали подростка, который угнал мотоцикл за 340 тыс. рублей. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

В полицию ночью 9 сентября обратился мастер электросетевой компании в возрасте 39 лет с информацией о том, что пропал его байк от дома на проспекте Маршала Жукова.

В тот же день по подозрению на улице Десантников поймали 17-летнего парня. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража), молодой человек помещен в изолятор. Мотоцикл находится на спецстоянке. 

Ранее на Piter.TV: из сарая на улице Кольцова похитили охотничье ружье и два газовых пистолета. 

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

