Из сарая на улице Кольцова похитили охотничье ружье и два газовых пистолета

Полиция расследует хищение оружия из сарая в Выборгском районе Петербурга. Об этом сообщили в региональном МВД.

В полицию утром 9 сентября обратился 65-летний житель дома по улице Кольцова. Мужчина сообщил, что неизвестный, повредив петлю навесного замка, проник в принадлежащий ему сарай и похитил оттуда гладкоствольное охотничье ружье и два газовых пистолета.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража).

