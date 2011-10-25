Беременная петербурженка попала в больницу после драки с мужем на ножах

У женщины диагностирована замершая беременность на фоне полученных травм.

В результате бытового конфликта с применением холодного оружия на улице Бадаева в Петербурге госпитализированы супруги 35 и 42 лет. По предварительной информации, инцидент произошел во время совместного распития алкоголя.

35-летняя женщина доставлена в медицинское учреждение в состоянии средней тяжести с колото-резаными ранениями левой кисти и бедра. При обследовании у нее также диагностирована замершая беременность на сроке 10 недель.42-летний мужчина находится в тяжелом состоянии с проникающими ранениями живота и груди, а также многочисленными ссадинами на руках и лбу, пишет 78.ru.

Возбуждено уголовное дело. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего, включая мотивы конфликта и степень вины каждого из участников. Расследование продолжается.

Ранее Piter.TV сообщал, что лжеводопроводчики под Петербургом обманули пенсионеров на 230 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV