Лжеводопроводчики под Петербургом обманули пенсионеров на 230 тыс. рублей

Четверо жителей Великого Новгорода подозреваются в мошенничестве под видом сотрудников Водоканала.

Полиция Выборгского района Ленинградской области задержала четверых подозреваемых в серии мошенничеств против пожилых людей. Группа, состоящая из двух женщин (24 и 42 лет) и двух мужчин (29 и 35 лет), выдавала себя за сотрудников Водоканала и предлагала услуги по замене фильтров для воды, сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Первое заявление поступило 16 сентября от 84-летней жительницы поселка Селезнево, которая передала мошенникам 39 000 рублей. 17 и 18 сентября с аналогичными жалобами обратились еще четыре пенсионера в возрасте 82–88 лет из Выборга и Селезнево, каждый из которых потерял по 39 500 рублей. Позднее был установлен еще один эпизод — обман 79-летней жительницы Каменногорска.

19 сентября все четверо подозреваемых, жителей Великого Новгорода, были задержаны оперативниками уголовного розыска. Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Общий ущерб превысил 230 000 рублей. Полиция устанавливает иные возможные преступные эпизоды деятельности задержанных. Задержанные находятся в изоляторе временного содержания. Расследование продолжается.

