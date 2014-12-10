Убившая двух мужей петербурженка отправлена в ИК за нападение на нового сожителя

Мужчина знал о ее криминальном прошлом, но надеялся, что ему "повезет больше".

Суд Петродворцового района Северной столицы огласил приговор Марии Кохановой, которая обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда своему сожителю. До этого, по решениям судов в 2008 и 2015 годах женщина также отбывала наказания за убийства собственных мужей, – рассказали в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Следствие установило, что в марте 2024 года фигурантка дела, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, повздорила со своим сожителем в квартире дома №2 по улице Победы. В ходе конфликта она ударила мужчину в спину чем-то острым, чем нанесла ему тяжкий вред здоровью.

Свою вину женщина признала частично, указав, что потерпевший также применял к ней физическую силу. После перепалки обвиняемая обработала рану, но вызывать скорую не стала из-за нежелания сожителя. Затем, по словам фигурантки дела, мужчина успокоился, выпил и лег спать, обнаружив боль в области лопаток лишь утром.

Ранее, 05.02.2008 Ломоносовским районным судом г. Санкт-Петербурга, а также 22.01.2015 Невским районным судом г. Санкт-Петербурга, Коханова была осуждена по ч.1 ст.105 УК РФ, убитые являлись её мужьями. Потерпевший по данному очередному уголовному делу знал о том, что случилось с теми, кто когда-то захотел связать себя узами брака с Марией, однако верил в то, что ему повезет больше. После случившегося В. не хотел привлекать Коханову к уголовной ответственности, указав, что получил повреждения на улице от неизвестных. Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

В суде Кохановой назначили наказание в виде лишения свободы в ИК общего режима сроком на 4 года.

Ранее мы также сообщали, что оштрафованного на 110 тыс. рублей петербуржца приговорили к 200 часам обязательных работ.

Видео: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга