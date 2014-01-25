Оштрафованного на 110 тыс. рублей петербуржца приговорили к 200 часам обязательных работ

У него также конфисковали автомобиль.

Суд Московской района Северной столицы огласил приговор Алексею Абрамову, который неоднократно нарушал запрет на пользование транспортным средством. Об этом рассказали в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

До актуального делопроизводства мужчина привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения 3 раза. Он "собрал" штрафы на сумму 110 тыс. рублей (по 30 тыс. рублей первые два раза и 50 тыс. рублей в третий раз) и неоднократно подвергался запрету на вождение ТС.

Несмотря на это, он вновь сел за руль. На этот раз, используя автомобиль Kia Sportage, принадлежащий его жене. Недолгая поездка по городу завершилась задержанием водителя сотрудниками ДПС в ноябре прошлого года.

Судом было установлено, что Абрамов на учетах не состоит, тяжелыми заболеваниями не страдает, официально не трудоустроен, состоит в браке, имеет ребенка 2018 г.р., со слов работает разнорабочим в ООО "Септобак", оказывает помощь отцу – пенсионеру, страдающему тяжелыми заболеваниями, имеющему инвалидность, вину признал, в содеянном раскаялся. Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Судья назначил обвиняемому наказание в виде обязательных работ сроком на 200 часов с запретом на право управление транспортными средствами на 1 год. В свою очередь автомобиль, на котором катался Абрамов, конфисковали в собственность государства.

Ранее мы рассказывали, что мужчина напал на водителя автобуса у метро "Пионерская".

Фото: Piter.TV