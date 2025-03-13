Мужчина напал на водителя автобуса у метро "Пионерская"

В четверг, 13 марта, на автобусной остановке "метро "Пионерская" рядом с ТРК "Сити Молл" произошел инцидент. Молодой человек вбежал в автобус, проник в кабину водителя и совершил нападение на него.
Как уточняют пользователи соцсетей, потасовка привела к образованию пробки из автобусов.
Подробности произошедшего уточняются.
Ранее мы сообщили о том, что самосвал с поднятым кузовом снес часть Ладожского моста.
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