Самосвал с поднятым кузовом снес часть Ладожского моста

Ремонтные бригады уже приступили к работе на месте происшествия.

Вечером во вторник, 11 марта, самосвал с поднятым кузовом повредил путепровод рядом с Ладожским мостом, сообщает Telegram-канал "Мегаполис. ДТП и ЧП. Санкт-Петербург".

На видеозаписи видно, что после столкновения с кузовом часть перекрытия начала осыпаться, а некоторые элементы конструкции могут обрушиться позже.

Ремонтные бригады уже приступили к работе на месте происшествия, движение транспорта не было перекрыто.

Ранее мы сообщили о том, что на парковке гипермаркета в Красносельском районе загорелись каршерниг и соседняя легковушка.

Видео: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер