На парковке гипермаркета в Красносельском районе загорелся каршерниг и соседняя легковушка

Информация о пострадавших отсутствует.

В Красносельском районе Петербурга произошло возгорание двух легковых автомобилей. Об этом проинформировала пресс-служба ГУ МЧС РФ города.

Инцидент произошел около 09:00 на парковке у гипермаркета на Таллинском шоссе. Пожар начался с каршерингового автомобиля, а затем огонь перекинулся на стоявшую рядом машину. Очевидцы пытались самостоятельно потушить пламя, но безуспешно.

Пожарные прибыли на место происшествия и ликвидировали возгорание к 09:12. Информация о пострадавших отсутствует.

Ранее мы сообщили о том, что в "двушке" на Тореза горели постельные принадлежности.

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