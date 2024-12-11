В "двушке" на Тореза горели постельные принадлежности

В ликвидации пожара были задействованы 2 единицы техники и 10 человек личного состава.

В четверг, 6 марта, в 01:26 было получено сообщение о возгорании по адресу: Выборгский район, проспект Тореза, дом 104 корпус 3. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Петербурга.

В двухкомнатной квартире, в одной из комнат площадью 10 квадратных метров, горели постельные принадлежности на площади 1 квадратный метр.

В 02:09 пожар был потушен. Информация о пострадавших отсутствует. В ликвидации пожара были задействованы 2 единицы техники и 10 человек личного состава.

Ранее мы сообщили о том, что возгорание на 1-й Конной Лахте потушили спустя сутки.

Фото: Piter.TV