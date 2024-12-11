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Возгорание на 1-й Конной Лахте потушили спустя сутки

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Сведения о пострадавших не поступали.

Пожарные сутки тушили здание в Приморском районе Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Санкт-Петербурга.

Напомним, что сообщение о возгорании поступило 4 марта в 13:30 — горело производственное здание 50 на 70 метров. Через 20 минут пожару присвоили дополнительный номер 1БИС, а в 14:40 – № 2. В 15:30 появилось сообщение о локализации на площади 3,5 тыс. кв. м.

Полностью ликвидировать пожар удалось лишь 5 марта к 13:00. Сведения о пострадавших не поступали. К ликвидации пожара привлекалось от МЧС:  9 единиц техники и 38 человек личного состава.  

Видео: Telegram / МЧС Петербурга

Теги: конная лахта
Категории: Лента новостей,

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