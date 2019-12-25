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Во время ДТП в Приморском районе с участием автобуса пострадали пять человек
Сегодня, 11:50
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Во время ДТП в Приморском районе с участием автобуса пострадали пять человек

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Водитель отделался испугом.

В Приморском районе сегодня утром, 7 августа, произошла авария с участием автобуса. Водитель не справился с управлением, в результате чего транспортное средство врезалось в бетонное ограждение. Об этом сообщили в группе "Дорожный инспектор" в соцсети "ВКонтакте".

Авария случилась в 8:00 на улице  3-я Конная Лахта, 44. Известно, что пассажиры автобуса "МАЗ" пострадали. Помощь медиков понадобилась  5 людям. Их доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести. 

Водитель отделался испугом. Подробности уточняются. 

Ранее на Piter.tv: на Ленинском проспекте автобус серьезно повредился во время ДТП.

Фото: ВКонтакте / Дорожный инспектор

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Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб, Картина дня,

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