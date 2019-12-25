Во время ДТП в Приморском районе с участием автобуса пострадали пять человек

Водитель отделался испугом.

В Приморском районе сегодня утром, 7 августа, произошла авария с участием автобуса. Водитель не справился с управлением, в результате чего транспортное средство врезалось в бетонное ограждение. Об этом сообщили в группе "Дорожный инспектор" в соцсети "ВКонтакте".

Авария случилась в 8:00 на улице 3-я Конная Лахта, 44. Известно, что пассажиры автобуса "МАЗ" пострадали. Помощь медиков понадобилась 5 людям. Их доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Водитель отделался испугом. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: на Ленинском проспекте автобус серьезно повредился во время ДТП.

Фото: ВКонтакте / Дорожный инспектор