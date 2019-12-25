На 3-й Конной Лахте современный автобус врезался в ограду

В Приморском районе снова произошла авария с участием современного лазурного автобуса. На 3-й Конной Лахте транспортное средство врезалось в ограждение. Об этом сообщили очевидцы в tg-канале "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер".
По предварительным данным, за рулем шофер отвлекся, в результате чего автобус съехал с проезжей части. На место случившегося прибыли сотрудники ГИБДД.
Известно, что в аварии никто не пострадал. Причины ДТП выясняются.
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Фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер
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