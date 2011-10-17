На набережной реки Фонтанки школьница угодила под мотоцикл

Юная петербурженка получила травмы. Ее положили в больницу.

Байкер сбил школьницу в центре Петербурга. Об этом сообщили в группе "Мотосолидарность. ДТП" в социальной сети "ВКонтакте".

Известно, что девочка переходила через дорогу и уже вышла на пешеходную часть в момент аварии. Байкер влетел в подростка, когда объезжал затор по велодорожке.

Известно, что юная петербурженка получила травмы. Ее положили в больницу. У школьницы выявили сотрясение мозга.

Отметим, что водитель уже несколько раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, На него составлено 9 протоколов.

Ранее на Piter.tv: на проспекте Обуховской Обороны перевернулось авто с ребенком.

Фото: Piter.tv