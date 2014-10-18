На проспекте Обуховской Обороны перевернулось авто с ребенком

Информация о пострадавших пока не поступала.

Сегодня, 7 августа, на проспекте Обуховской Обороны произошло ДТП. Известно, что в иномарке находился ребенок. Об этом сообщили в tg-канале "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер".

Очевидцы сделали снимки с места аварии. На них видно мальчика лет 6-8, который сидит около машины на траве. Отметим, что ребенок находился в автокресле.

Информации о пострадавших нет. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: в Невском районе во время шторма женщина получила травму плеча.

Фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер