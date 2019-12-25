На Ленинском проспекте автобус серьезно повредился во время ДТП

Пробки на месте аварии нет. Автомобили свободно двигаются по дороге.

Сегодня утром, 7 августа, произошло несколько аварий с участием общественного транспорта. Так, на Ленинском проспекте автобус в результате ДТП получил серьезное повреждение лобового стекла. Об этом сообщили горожане в tg-канале "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер".

Очевидцы выложили в Сеть фото с места столкновения. На снимке не видно второго участника ДТП. Вероятно, он скрылся.

Отметим, что пробки на месте аварии нет. Автомобили свободно двигаются по дороге.

Ранее на Piter.tv: на 3-й Конной Лахте современный автобус врезался в ограду.

Фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер