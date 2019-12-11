Тихонова рассказала подробности о продвижении законопроекта по Конной Лахте

Проблема переноса на этот участок коломяжского "АБЗ-1" пока сохраняется.

Депутат Надежда Тихонова считает, что пока рано говорить о поддержке парламентариями ЗакСа инициативы включения Конной Лахты в список территорий для проведения комплексного экологического обследования. Проблема переноса на этот участок коломяжского "АБЗ-1" сохраняется, но документ не спешат выносить на рассмотрение профильной комиссии по экологии.

На странице Тихоновой в социальной сети "ВКонтакте" один из пользователей поинтересовался, на какой стадии в настоящее время находится продвижение законопроекта, будет ли он все рассмотрен депутатами Законодательного собрания и не возникло ли каких-то проблем. В ответном комментарии парламентарий напомнила, что законопроект находится в юридической службе ЗакСа. Чтобы документ рассмотрели на заседании городского парламента, его должны рассмотреть в постоянной комиссии по экологии. При этом, как уточнила Тихонова, на сегодняшнем заседании, 10 ноября, проблемы Конной Лахты или асфальтобетонных заводов в Коломягах обсуждаться не будут.

Стоит отметить, что вопрос переноса "АБЗ-1" из Коломяг в Ольгино уже давно беспокоит петербуржцев и активно освещается в средствах массовой информации. Жители Коломяг требуют от властей переместить завод, но проживающие в Конной Лахте не довольны такой перспективой. В связи с этим Надежда Тихонова инициировала законопроект, предусматривающий комплексное экологическое обследование этого участка.

В результате проверки Конную Лахту могут признать особо охраняемой природной территорией, в границах которой будет запрещено любое строительство. Кроме того, независимое экологическое обследование участка показало, что местные ландшафты и растения имеют большую природную и эстетическую ценность. Эксперты обнаружили там как минимум два вида растений, занесенных в Красную книгу, а также десятки видов редких птиц.

Как ранее заявил председатель организации "Северо-Западный Зеленый Крест" Юрий Шевчук, 20 октября экологи направили в правительство города письмо с подписями жителей МО "Лахта-Ольгино" по проблеме переноса "АБЗ-1" в Конную Лахту. В общей сложности активистам за две недели удалось собрать 1400 подписей, и теперь остается лишь ждать результатов рассмотрения обращения и соответствующего ответа властей.

Кроме того, Надежда Тихонова запрашивала в Комитете по промышленной политике информацию о списке участков, которые рассматривались для размещения завода. В ответе была указана информация об анализе участков на основе данных трехлетней давности, из чего становится очевидно, что новый мониторинг участков не проводился с 2017 года. При этом в Комитете по развитию транспортной инфраструктуры заявляли, что информация о безальтернативности Конной Лахты для переноса "АБЗ-1" не соответствует действительности.

Также в период с 2015 по 2018 годы специально созданная для поиска подходящей территории рабочая группа предложила 63 участка, но их анализ не был произведен должным образом, и ни один из них не подошел к заявленным требованиям по размещению асфальтобетонного завода. Информацию по их анализу уже в текущем году запрашивал депутат Борис Вишневский, но в ответе промышленного комитета, как и в случае с Тихоновой, были представлены необъективные и неполные данные по проблематике подбора участков.

Таким образом, несмотря на коллективное обращение местных жителей и экологов, а также активное участие Надежды Тихоновой, которая в настоящее время ожидает от Смольного ответ на запрос относительно переезда асфальтобетонного завода из Коломяг в Конную Лахту, профильная комиссия не спешит рассматривать инициативу парламентария, направленную на сохранение и стабилизацию экологической ситуации в Приморском районе Петербурга.

Фото: Надежда Тихонова|депутат ЗакС СПб / "ВКонтакте"