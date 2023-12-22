Надежда Тихонова будет баллотироваться на пост губернатора Петербурга

Решение о кандидатах планируется принять в конце мая или начале июня.

Надежда Тихонова из регионального отделения партии "Справедливая Россия - За Правду" объявила о своем намерении баллотироваться на пост губернатора Петербурга в своём Telegram-канале.

Мои соратники, активисты, партийцы постоянно спрашивают о предстоящей кампании по выборам губернатора Санкт-Петербурга, которые пройдут в сентябре 2024 года. Настало время сказать прямо Надежда Тихонова, депутат петербургского отделения партии "Справедливая Россия - За Правду"

Не раскрывая деталей, Тихонова лишь уточнила, что они будут представлены позднее. Депутат становится первым кандидатом на выборы, запланированные на 6-8 сентября. Решение о кандидатах планируется принять в конце мая или начале июня.

Тихонова родилась в 1973 году, имеет образование в области оптики и государственного управления, а также возглавляет местное отделение партии.

Фото: Telegram / Надежда Тихонова