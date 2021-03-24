Надежда Тихонова не будет участвовать в выборах губернатора Петербурга

Отказаться от участия в выборах ее вынудила невозможность пройти муниципальный фильтр.

Лидер партии "Справедливая Россия – За Правду" в Петербурге Надежда Тихонова заявила, что не будет участвовать в губернаторских выборах в 2024 году. Об этом стало известно на конференции регионального отделения фракции 12 июня, пишет "ЗАКС.Ру".

По словам Тихоновой, отказаться от участия в выборах ее вынудила невозможность пройти муниципальный фильтр. При этом многие депутаты были готовы поддержать кандидата.

Друзья, вы знаете меня как принципиального, честного политика. Считаю для себя невозможным подставить соратников, коллег и сочувствующих из числа депутатов муниципальных советов. В этой ситуации я принимаю решение не участвовать в выборах губернатора. Надежда Тихонова, лидер партии "Справедливая Россия – За Правду" в Петербурге

О намерении баллотироваться на пост губернатора Петербурга Тихонова сообщила еще в апреле.

Напомним, выборы состоятся с 6 по 8 сентября.

Фото: Telegram / Надежда Тихонова