Утверждены трехдневные выборы губернатора Петербурга в 2024 году

Выборы губернатора Петербурга состоятся с 6 по 8 сентября.

Избирательная комиссия Петербурга приняла решение о проведении губернаторских выборов в течение трех дней подряд – с 6 по 8 сентября 2024 года. Об этом сообщил 31 мая в своем tg-канале председатель Горизбиркома Максим Мейксин.

Также одновременно с выборами губернатора Петербурга состоятся дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания (ЗакСа) города по одномандатному избирательному округу №18 и выборы депутатов 110 муниципальных советов Петербурга.

Ранее спикер ЗакСа Александр Бельский отметил, что "многодневная система уже хорошо зарекомендовала себя: показала свою эффективность и удобство для избирателей".

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)