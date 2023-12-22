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Утверждены трехдневные выборы губернатора Петербурга в 2024 году
Сегодня, 19:38
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Утверждены трехдневные выборы губернатора Петербурга в 2024 году

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Выборы губернатора Петербурга состоятся с 6 по 8 сентября.

Избирательная комиссия Петербурга приняла решение о проведении губернаторских выборов в течение трех дней подряд – с 6 по 8 сентября 2024 года. Об этом сообщил 31 мая в своем tg-канале председатель Горизбиркома Максим Мейксин.

Также одновременно с выборами губернатора Петербурга состоятся дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания (ЗакСа) города по одномандатному избирательному округу №18 и выборы депутатов 110 муниципальных советов Петербурга.

Ранее спикер ЗакСа Александр Бельский отметил, что "многодневная система уже хорошо зарекомендовала себя: показала свою эффективность и удобство для избирателей".

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)

Теги: выборы губернатора, максим мейксин
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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