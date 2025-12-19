В Петербурге стартовала подготовка к Единому дню голосования

Скоро начнется обучение членов участковых избирательных комиссий.

В Петербурге началась подготовка в Единому дню голосования. Об этом 20 января сообщил председатель Горизбиркома Максим Мейксин.

К настоящему времени утвердили план работы избирательной комиссии на текущий год, который включает в себя мероприятия по организации и проведению избирательных кампаний в сентябре. Скоро стартует обучение членов участковых избирательных комиссий.

Жители Северной столицы выберут депутатов Государственной думы и городского парламента. Также состоятся местные выборы.

