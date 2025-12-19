  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге стартовала подготовка к Единому дню голосования
Сегодня, 11:53
63
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге стартовала подготовка к Единому дню голосования

0 0

Скоро начнется обучение членов участковых избирательных комиссий.

В Петербурге началась подготовка в Единому дню голосования. Об этом 20 января сообщил председатель Горизбиркома Максим Мейксин. 

К настоящему времени утвердили план работы избирательной комиссии на текущий год, который включает в себя мероприятия по организации и проведению избирательных кампаний в сентябре. Скоро стартует обучение членов участковых избирательных комиссий. 

Жители Северной столицы выберут депутатов Государственной думы и городского парламента. Также состоятся местные выборы. 

Ранее мы рассказывали о том, что новым зампредом петербургского жилкома назначен Андрей Бережной. 

Фото: Piter.TV 

Теги: единый день голосования, максим мейксин
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии