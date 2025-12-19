Новым зампредом петербургского жилкома назначен Андрей Бережной

Летом 2025 года чиновник покинул свою прежнюю должность, перейдя в октябре на позицию советника председателя жилищного комитета Дениса Удода.

С 16 января обязанности заместителя председателя жилищного комитета Санкт-Петербурга исполняет Андрей Бережной, сообщает "Фонтанка".

Бережной имеет значительный опыт работы в жилищно-коммунальной сфере. Родившись в Кронштадте, он получил образование в Высшем военно-морском инженерном училище и Институте правоведения и предпринимательства, защитив степень кандидата юридических наук.

Свою карьеру Бережной начал в армии, прослужив там с 1994 по 2004 годы. Затем он перешёл на службу в администрацию Кронштадтского района, возглавляя жилищный отдел в течение десяти лет (2013–2023). Весной 2023-го Андрей Бережной был назначен заместителем руководителя администрации района.

Летом 2025 года чиновник покинул свою прежнюю должность, перейдя в октябре на позицию советника председателя жилищного комитета Дениса Удода. Теперь же Бережной официально вступил в новую должность, став седьмым заместителем председателя жилищного комитета.

