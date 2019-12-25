  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Ваньчков станет исполняющим обязанности председателя Комитета по транспорту с 27 ноября
Сегодня, 13:59
143
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Ваньчков станет исполняющим обязанности председателя Комитета по транспорту с 27 ноября

0 0

Его предшественник Валентин Енокаев освобожден от должности.

Исполняющим обязанности главы Комитета по транспорту Петербурга назначен первый заместитель председателя Дмитрий Ваньчков, который приступит к выполнению обязанностей с завтрашнего дня, 27 декабря.

Его предшественник Валентин Енокаев освобожден от должности. Накануне губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил ему благодарность за добросовестную государственную гражданскую службу, сообщили в администрации города.

Дмитрий Ваньчков ранее уже работал первым заместителем председателя Комитета по транспорту.

Ранее мы сообщили о том, что глава комитета по транспорту Ленобласти станет советником губернатора.

Фото: пресс-служба Комитета по транспорту

Теги: городской комитет по транспорту, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии