Ваньчков станет исполняющим обязанности председателя Комитета по транспорту с 27 ноября

Исполняющим обязанности главы Комитета по транспорту Петербурга назначен первый заместитель председателя Дмитрий Ваньчков, который приступит к выполнению обязанностей с завтрашнего дня, 27 декабря.
Его предшественник Валентин Енокаев освобожден от должности. Накануне губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил ему благодарность за добросовестную государственную гражданскую службу, сообщили в администрации города.
Дмитрий Ваньчков ранее уже работал первым заместителем председателя Комитета по транспорту.
Ранее мы сообщили о том, что глава комитета по транспорту Ленобласти станет советником губернатора.
Фото: пресс-служба Комитета по транспорту
