Ваньчков станет исполняющим обязанности председателя Комитета по транспорту с 27 ноября

Исполняющим обязанности главы Комитета по транспорту Петербурга назначен первый заместитель председателя Дмитрий Ваньчков, который приступит к выполнению обязанностей с завтрашнего дня, 27 декабря.

Его предшественник Валентин Енокаев освобожден от должности. Накануне губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил ему благодарность за добросовестную государственную гражданскую службу, сообщили в администрации города.

Дмитрий Ваньчков ранее уже работал первым заместителем председателя Комитета по транспорту.

Фото: пресс-служба Комитета по транспорту