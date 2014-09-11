Глава комитета по транспорту Ленобласти станет советником губернатора

Михаил Присяжнюк покидает пост и возглавит новое направление в Смольном.

Глава комитета по транспорту Ленинградской области Михаил Присяжнюк покидает занимаемую должность и будет назначен советником губернатора региона с функциями префекта по территориям, сообщил сам чиновник в интервью 78.ру.

Михаил Присяжнюк занимал пост председателя комитета по транспорту с ноября 2020 года. До назначения на эту должность он работал заместителем начальника управления по транспорту Ленинградской области. По словам Присяжнюка, его уход связан исключительно с переназначением на новую должность, и он будет выполнять функции советника губернатора, курируя вопросы, связанные с развитием территорий.

Одновременно отмечается кадровая ротация в транспортной системе Санкт-Петербурга. Глава комитета по транспорту Петербурга Валентин Енокаев также покидает пост; по предварительной информации, он перейдёт в компанию "Яндекс". Новый руководитель комитета может быть назначен среди заместителей администрации губернатора города, имя рассматриваемого кандидата — Илья Ткачёв.

Взамен на ключевые позиции в транспортной сфере города назначены новые сотрудники. Заместителем председателя комитета по транспорту Петербурга стал Денис Усанов, а должность первого заместителя занял Дмитрий Ваньчков. Также произошла смена руководства СПб ГКУ "Организатор перевозок": директором назначен Виталий Войнов, ранее занимавший пост первого заместителя.

В МВД предупредили о мошеннических схемах "заработка" через маркетплейсы.

Фото: Piter.tv