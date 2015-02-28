В Петербурге назначен новый начальник полиции

Виктор Борисенко возглавил полицию Петербурга.

В структуре МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области произошли кадровые изменения. Новым начальником полиции Северной столицы назначен генерал-майор Виктор Борисенко. Соответствующий указ подписал президент Российской Федерации Владимир Путин.

Пост заместителя начальника занял полковник полиции Юрий Шарифуллин. Ему поручено курировать направление работы с личным составом городского управления МВД.

Ранее в системе правоохранительных органов также произошли другие назначения. В октябре Владимир Путин присвоил классный чин действительного государственного советника юстиции генеральному прокурору Александру Гуцану. Он был утвержден на должность 24 сентября после консультаций в Совете Федерации. Ротация стала следствием перехода Игоря Краснова на работу в Верховный суд.

Кроме того, летом 2025 года президент продлил полномочия председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина еще на 1 год.

Ранее Piter.TV сообщал, что юрист семьи погибшего 9-летнего Паши опроверг обвинения в адрес родителей.

Фото: Piter.TV