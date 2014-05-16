Путин назначил Александра Гуцана генпрокурором России

Глава надзорного ведомства сменил в должности Игоря Краснова, который был избран председателем Верховного суда России.

Российский президент Владимир Путин подписал указ о назначении Александра Гуцана в должности генерального прокурора страны. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Ранее Совет Федерации признал состоявшимися консультации по представленной главой государства кандидатуре Гуцана на занимаемое место в надзорном ведомстве.

Назначить Гуцана Александра Владимировича генеральным прокурором Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности. текст президентского указа

Напомним, что Александр Гуцан в период с 2007 по 2018 годы занимал пост заместителя генерального прокурора России Юрия Чайки. С 2018 года он являлся полномочным представителем президента по Северо-Западному федеральному округу (СЗФО).

Совфед назначил Игоря Краснова председателем Верховного суда РФ.

Фото: Telegram / Генеральная прокуратура России