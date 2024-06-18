Совфед назначил Игоря Краснова председателем Верховного суда РФ

Игорь Краснов получил должность на шесть лет.

Совет Федерации назначил Игоря Краснова на должность председателя Верховного суда России. Решение было принято единогласно сенаторами на пленарном заседании верхней палаты парламента. Ранее, согласно заключению профильного комитета по конституционному законодательству и государственному строительству, кандидатура генерального прокурора отвечает требованиям, которые предъявляются конституцией и законом о статусе судей к председателю Верховного суда России.. Известно, что глава Верховного суда назначается на должность Советом Федерации на шесть лет по представлению президента России Владимира Путина и при наличии положительного заключения со стороны Высшей квалификационной коллегии судей.

Напомним, что рабочее место председателя Верховного суда России стала вакантной после смерти 22 июля текущего года Ирины Подносовой. Она возглавляла высшую судебную инстанцию с 2024 года. Для отбора был объявлен конкурс. Генеральный прокурор Игорь Краснов стал единственным кандидатом на эту должность. Он сдал квалификационный экзамен несмотря на то, что данное испытание он мог не проходить, так как имеет звание "Заслуженный юрист". Высшая квалификационная коллегия судей РФ 15 сентября рассмотрела его кандидатуру. Эксперты рекомендовали назначить претендента на должность.

Комитет СФ поддержал кандидатуру Краснова на пост главы Верховного суда.

Фото и видео: Совет Федерации