Комитет СФ поддержал кандидатуру Краснова на пост главы Верховного суда

Андрей Клишас объяснил решение сенаторов из профильного комитета по назначению на должность.

Профильный комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству поддержал кандидатуру генерального прокурора страны Игоря Краснова на должность председателя Верховного суда РФ. Предварительное обсуждение представителя на должность прошло в верхней палате парламента.

Мы подготовили проект заключения комитета. Здесь сказано, что кандидатура требованиям закона соответствует - пункт первый. Пункт второй - это рекомендация... Я прошу в соответствии с нашим регламентом проголосовать за данный проект заключения, он у вас есть в материалах. Андрей Клишас, глава комитета

Напомним, что Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) единогласно рекомендовала Игоря Краснова на пост главы Верховного суда. Игорь Краснов сейчас является единственным претендентом на место. Его кандидатура должна быть утверждена Советом Федерации. Председатель Верховного суда получит полномочия на шесть лет.

Фото и видео: Вконтакте / Совет Федерации