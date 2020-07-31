Краснов прокомментировал свое назначение председателем Верховного суда

Генеральный прокурор России Игорь Краснов уклончиво ответил на вопрос о продолжении поддержки предпринимателей в случае своего вступления в должность председателя Верховного суда страны. Соответствующий вопрос был задан эксперту в финале профильной сессии на сессии "Свобода предпринимательства в России: развитие государственных механизмов защиты и поддержки бизнеса", организованной на площадке Восточного экономического форума в 2025 году. Модератор Петр Марченко указал аудитории, что высокопоставленный гость подал заявку на соискание должности председателя Верховного суда. результате журналист уточнил у Игоря Краснов о том, можно ли ожидать в случае занятия должности с его стороны поддержки предпринимательства — с точки зрения как соблюдения законодательства, так и с точки зрения судебной практики.
Время все расставит на свои места. Государство безусловно будет поддерживать социально-ориентированный бизнес. Я в этом просто убежден. И будет делать все, чтобы бизнесу было в России комфортно, чтобы инвестиции, которые сюда приходят, были под надежной защитой государства. Но бизнес должен работать в рамках закона, должен быть добросовестным.
Игорь Краснов, генпрокурор России
Генпрокуратура проверит правомерность роста тарифов ЖКХ.
Фото и видео: ВЭФ 2025
