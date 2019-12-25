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Генпрокуратура проверит правомерность роста тарифов ЖКХ
Сегодня, 14:52
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Генпрокуратура проверит правомерность роста тарифов ЖКХ

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Первоочередно поручено рассмотреть пресечение злоупотреблений при включении в тарифы необоснованных расходов.

Генпрокуратура РФ проверит правомерность роста тарифов ЖКХ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Поручение о проверке дал генеральный прокурор Игорь Краснов. Первоочередно поручено рассмотреть пресечение злоупотреблений при включении в тарифы необоснованных расходов. В случае выявления нарушений будут приняты соответствующие меры реагирования, нацеленные на восстановление и соблюдение прав граждан.

Ранее мы сообщали, что долги по ЖКХ могут списать многодетным семьям.

Фото: pxhere.com

Теги: генпрокуратура россии, жкх, проверка, рост тарифов
Категории: Лента новостей, Новости России,

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