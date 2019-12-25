Генпрокуратура проверит правомерность роста тарифов ЖКХ

Генпрокуратура РФ проверит правомерность роста тарифов ЖКХ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Поручение о проверке дал генеральный прокурор Игорь Краснов. Первоочередно поручено рассмотреть пресечение злоупотреблений при включении в тарифы необоснованных расходов. В случае выявления нарушений будут приняты соответствующие меры реагирования, нацеленные на восстановление и соблюдение прав граждан.
Ранее мы сообщали, что долги по ЖКХ могут списать многодетным семьям.
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