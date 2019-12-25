Генпрокуратура проверит правомерность роста тарифов ЖКХ

Первоочередно поручено рассмотреть пресечение злоупотреблений при включении в тарифы необоснованных расходов.

Генпрокуратура РФ проверит правомерность роста тарифов ЖКХ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Поручение о проверке дал генеральный прокурор Игорь Краснов. Первоочередно поручено рассмотреть пресечение злоупотреблений при включении в тарифы необоснованных расходов. В случае выявления нарушений будут приняты соответствующие меры реагирования, нацеленные на восстановление и соблюдение прав граждан.

Ранее мы сообщали, что долги по ЖКХ могут списать многодетным семьям.

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