Долги по ЖКХ могут списать многодетным семьям

Депутаты Госдумы предложили проект помощи малоимущим гражданам.

В России предложили провести" коммунальную амнистию" для малоимущих многодетных семей. Соответствующее заявление в беседе с журналистами телеканала "360.ru" сделал председатель партии "Справедливая Россия — За правду", депутат Государственной думы Сергей Миронов. Парламентарий из нижней палаты законодательного органа страны отметил, что подобную льготу политик хотят предоставить многодетным семьям со среднедушевым доходом, который ниже величины прожиточного минимума. Автор инициативы уверен, что решение позволит сократить долговую нагрузку на социально уязвимые категории граждан. Сергей Миронов напомнил что, по данным Росстата, к этой категории относится каждая пятая семья в стране.

Предлагаю рассмотреть вопрос о единовременном списании всех долгов за коммуналку по состоянию на 8 июля 2025 года, включая суммы основного долга и начисленных пеней. Сергей Миронов, депутат ГД РФ

Миронов предложил увеличить МРОТ в три раза.

Фото: Piter.tv