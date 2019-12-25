Миронов предложил увеличить МРОТ в три раза

Депутат Госдумы России объяснил, что чиновники недостаточно увеличивают уровень МРОТ.

Председатель партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Государственной думы России Сергей Миронов предлагает увеличить в три раза минимальный размер оплаты труда (МРОТ), до 60 тысяч рублей. Парламентарий из нижней палаты парламента заметил, что согласно поручению главы государства федеральное правительство повышает уровень МРОТ и хочет выйти на показатель в 35 тысяч рублей к 2030 году. Сергей Миронов заметил, что по сравнению с текущими 22,4 тысячи рублей, речь идет о хорошем повышении, однако по сравнению с ценами в магазинах, этого недостаточно даже на сегодняшний день.

Совершенно очевидно, что МРОТ не может быть на уровне прожиточного минимума. По нашим расчетам, уже сейчас минимальный размер оплаты труда должен быть в три раза выше, чем он есть, - не ниже 60 тыс. рублей. Сергей Миронов, депутат Госдумы России

Председатель партии указал, что властям также необходимо также повысить оплату труда бюджетным работникам. По словам Сергея Миронова, эта ситуация повлечет за собой изменения на рынке труда в целом в стране. Он считает, что важно не только повысить производительность труда, но и изменить налоговую систему, увеличив доходы для государственного бюджета.

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Фото: Piter.tv