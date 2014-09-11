Многодетные семьи могут освободить от оплаты проезда по платным дорогам

В Госдуме внесено новое предложение по поддержке семей с детьми.

В России предложили освободить многодетные семьи от оплаты проезда по платным дорогам. Соответствующую инициативу в беседе с журналистами телеканала "360.ru" гласил председатель партии "Справедливая Россия — За правду", депутат Государственной думы Сергей Миронов. Еще одним автором законопроекта стал заместитель председателя нижней палаты парламента Александр Бабаков. По мнению политиков, данное нововведение поможет освободить многодетные семьи от ненужных трат. Особенно полезным предложение будет для тех, кто хочет отправиться на машине в отпуск к Черному морю.

Если, например, семья поедет из центральной части России до Черного моря, то ей придется отдать за проезд только в одну строну около 4-7 тысяч рублей. С учетом стоимости бензина, остановок и питания в дороге, нужно будет выложить немалые деньги. Сергей Миронов, депутат ГД РФ

Депутаты считают, что принятие законопроекта позволит повысить в России статус многодетной семьи, а также обеспечить ее мобильность и сэкономить денежные средства 2,65 миллионам семей с тремя и более детьми.

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Фото: Piter.tv