В ГД внесут законопроект о запрете добавлять ароматизаторы в жидкости для вейпов

В ЛДПР напомнили о тяжелых металлах, которые содержатся в составах смесей для подобных устройств.

Группа депутатов от ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким разработала законопроект для рассмотрения в Государственной Думе о запрете добавлять любые ароматизаторы в жидкости для вейпов. Текст документа депутаты распространили по СМИ. Авторы инициативы уточнили, что в настоящее время возникает объективная необходимость снижения потребления населением никотиносодержащей и безникотиновой жидкостей, а также использования электронных средств доставки никотина. В пояснительной записке депутаты упомянули, что количество потребителей электронных сигарет по России достигло уже 10,5 миллионов человек, а доля потребителей вейпов и систем нагревания табака среди курильщиков составила 17,5 процентов. Число пользователей электронных устройств для курения за последние пять лет увеличилось в 46 раз.

Кроме того, использование электронных устройств для курения несет и иную опасность для здоровья населения. В последнее время участились инциденты, когда в руках подростков и совершеннолетних граждан взрываются вейпы и электронные сигареты, в результате чего они получают травмы лица и ожоги рук. Нередко электронные сигареты становятся причиной пожаров. пояснительная записка

Лидер ЛДПР Леднид Суцкий зметил в комментарии для ТАСС, что его партия выступает за полный запрет использования ароматизаторов и других добавок при изготовлении никотинсодержащих и безникотиновых жидкостей до того момента, пока в стране не будет в принципе установлен полный запрет на вейпы и электронные сигареты. Парламентарий уверен, что производители такой продукции наживаются на молодежи, "делая свой товар более привлекательным за счёт разнообразия вкусов и ароматов, при этом умалчивая истинный состав данной дряни". Политик напомнил, что ученые обнаружили в смесях высокую концентрацию тяжелых металлов, включая свинец, медь, сурьму, цинк и никель.

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Фото: Piter.tv