В Госдуме предложили вернуть скидку в 50% при оплате штрафа за нарушение ПДД

Депутат напомнил о снижении скидок до 25% с 1 января нынешнего года.

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил вернуть скидку в 50% при оплате штрафа за нарушение ПДД. Об этом он рассказал телеканалу "360".

Депутат напомнил о снижении скидок до 25% с 1 января нынешнего года, но с увеличением срока оплаты в льготном режиме до 30 дней. По его словам, такое предложение с учетом безумия с камерами фиксации воспринимается негативно. Нилов добавил, что на кошельки автомобилистов давит серьезная нагрузка. Он также предложил сохранить скидку 25% для тех, кто оплачивает с 21-го по 30-й день.

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Фото: Piter.tv