Воробьев: состояние пострадавшего в Шереметьеве ребенка стабилизировалось

Глава Подмосковья поблагодарил врачей центра имени Рошаля за своевременную помощь пострадавшему.

Cостояние пострадавшего в аэропорту Шереметьево ребенка стабилизировалось. Об этом рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев телеканалу "360".

По его словам, мальчик находится в контакте с мамой и постепенно отходит от зондового питания. Воробьев поблагодарил врачей центра имени Рошаля за своевременную помощь пострадавшему и высокий профессионализм. Ребенка уже перевели из реанимации в общее отделение.

Напомним, в конце июня в зоне прилета в аэропорту Шереметьево мужчина, находясь в состоянии наркотического опьянения, схватил двухлетнего ребенка и со всей силы кинул на пол. У мальчика диагностировали перелом позвоночника и черепно-мозговую травму.

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Фото: Piter.tv