По его словам, люди одной национальности могут сохранять свой язык и культурное наследие через общение с земляками.

Депутат Госдумы Сергей Милонов предложил очистить силовые структуры от национальных диаспор. Об этом он рассказал телеканалу "360".

По его словам, люди одной национальности могут сохранять свой язык и культурное наследие через простое общение с земляками. Депутат напомнил, что Россия является многонациональной страной, в которой не было национального притеснения. Также Милонов отметил, что когда "диаспоры начинают выступать с какими-то политическими требованиями", то они "немного путают берега".

Ранее капитан запаса Дандыкин заявил о британском следе во взрывах танкеров у берегов Ливии.

Фото: Piter.tv