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Капитан запаса Дандыкин заявил о британском следе во взрывах танкеров у берегов Ливии
Сегодня, 15:49
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Капитан запаса Дандыкин заявил о британском следе во взрывах танкеров у берегов Ливии

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По его словам, это выглядит как попытка оторвать Казахстан от России.

Капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил о британском следе во взрывах танкеров у берегов Ливии. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

Эксперт прокомментировал новость о взрыве танкера  Vilamoura, перевозившем один миллион бочек с нефтью. По его словам, это выглядит как попытка оторвать Казахстан от России и переориентировать его на поставки нефти и нефтепродуктов по другим маршрутам. Дандыкин подчеркнул, что в этой истории может быть замешана британская спецслужба МИ-6, у которой есть опыт в диверсиях подобного рода.

Ранее в России оценили вероятность восстания машин из-за развития ИИ.

Фото: pxhere.com

Теги: взрывы, ливия, мнение эксперта, танкеры
Категории: Лента новостей, Новости России,

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