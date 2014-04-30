Капитан запаса Дандыкин заявил о британском следе во взрывах танкеров у берегов Ливии

По его словам, это выглядит как попытка оторвать Казахстан от России.

Капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил о британском следе во взрывах танкеров у берегов Ливии. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

Эксперт прокомментировал новость о взрыве танкера Vilamoura, перевозившем один миллион бочек с нефтью. По его словам, это выглядит как попытка оторвать Казахстан от России и переориентировать его на поставки нефти и нефтепродуктов по другим маршрутам. Дандыкин подчеркнул, что в этой истории может быть замешана британская спецслужба МИ-6, у которой есть опыт в диверсиях подобного рода.

Ранее в России оценили вероятность восстания машин из-за развития ИИ.

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