Marine Traffic: танкеры с дизелем из РФ не прибыли в США к обозначенному сроку

Ранее 7 ноября обозначалось как дата прибытия российского топлива в США.

Ни один из российских танкеров с дизельным топливом, вышедших из морских портов, до сих пор не прибыл на американскую территорию, хотя ранее в качестве начала выгрузки называлось 7 ноября. Соответствующим данными с общественностью поделились представители сервиса Marine Traffic. Журналисты из издания "Лента.ру" объяснили, что на текущий момент в направлении США движется только судно Agioi Fanendes. Борт вышел под флагом Мальты из города Приморска в Ленинградской области. Согласно сведениям от цифрового портала, сейчас судно находится в западной части Атлантического океана. Речь идет орасстоянии чуть менее тысячи километров от порта Нью-Джерси. Именно в этой точке расположен крупнейший центр импорта и дистрибуции нефтепродуктов на Восточном побережье США. Однако порт назначения маршрута все еще не указан.

У российского судна Talisman портом назначения указан город Александрия в Египте. А сам танкер по состоянию на 16:30 часов по местному времени 9 ноября находится уже около цели. Танкер Leruo под национальным флагом Сьерра-Леоне движется в Бразилию. В текущее время судно находится в Северной Атлантике около Азорских островов. У танкера Beast, который идет под флагом Сьерра-Леоне, местом назначения тоже указана Бразилия. Корабль остается в акватории Атлантического океана, недалеко от Великобритании.

Путин: первые танкеры с дизелем уйдут из России в США через два-три дня.

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