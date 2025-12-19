Юрист семьи погибшего 9-летнего Паши опроверг обвинения в адрес родителей

Представитель семьи выступил с разъяснениями, указав на системные бытовые трудности, с которыми столкнулись родители.

Адвокат Никита Сорокин, представляющий интересы семьи 9-летнего Паши, трагически погибшего в Петербурге, выступил с подробными разъяснениями в защиту родителей мальчика. Юрист назвал семью обычной, но столкнувшейся с комплексом бытовых и бюрократических трудностей, и отверг обвинения в маргинальности или халатности.

По словам Сорокина, после трагедии в адрес семьи прозвучало множество необоснованных обвинений, однако виновником убийства является исключительно преступник. Адвокат описал родителей как "рядовых граждан": отец, 45-летний резчик по металлу, работает и содержит семью, а 33-летняя мать воспитывает семерых детей, включая грудного ребёнка, и испытывает законную физическую и моральную усталость.

Единственный административный протокол по статье о неисполнении родительских обязанностей, который стал основанием для постановки семьи на учёт, был, по версии юриста, составлен по "совершенно бытовому поводу". После жалобы соседей на шум в квартире проверка выявила лишь отсутствие ремонта, пишет 78.ru.

Ключевой вопрос о непосещении Пашой школы в 9 лет адвокат связал с требованием администрации учебного заведения пройти психолого-медико-педагогическую комиссию (ПМПК). Сбор необходимых для комиссии справок, учитывая график специалистов, болезни других детей и нагрузку матери, затянулся на продолжительное время. Младшие дети, как пояснил Сорокин, не посещают детский сад из-за отсутствия мест в новом районе и логистических сложностей: дорога до другого сада занимала бы около часа, что непосильно для матери с грудным ребёнком в доме без лифта.

Касаясь обстоятельств трагедии, адвокат подтвердил, что взрослые знали, что Паша вместе с группой других детей иногда мыл фары машин на парковке, но не одобряли это занятие, и дети делали это тайно. Юрист подчеркнул, что будет добиваться сохранения родительских прав для семьи.

Ранее Piter.TV сообщал, что Следственный комитет возбудил дело о халатности после убийства 9-летнего мальчика.

Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области