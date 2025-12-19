Следственный комитет возбудил дело о халатности после убийства 9-летнего мальчика

После гибели девятилетнего ребенка в Петербурге проверяют работу школы.

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело о халатности в отношении должностных лиц образовательного учреждения и организации социального обслуживания после убийства девятилетнего мальчика в Красносельском районе.

Как сообщили 6 февраля в пресс-службе СК РФ, уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 293 Уголовного кодекса Российской Федерации. Возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц одной из школ, а также учреждения социального обслуживания Красносельского района города Санкт-Петербурга, говорится в официальном сообщении ведомства.

Следствием установлено, что сотрудники школы располагали информацией о достижении одним из детей возраста, необходимого для поступления в образовательное учреждение, однако не приняли мер для оказания помощи матери в зачислении ребенка. В СК также уточнили, что в семье воспитывалось семь детей в возрасте от шести месяцев до 12 лет. С 2025 года семья состояла на профилактическом учете в органах системы профилактики.

Обстоятельства произошедшего и действия должностных лиц продолжают проверяться в рамках расследования уголовного дела.

Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области