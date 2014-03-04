Миллер останется главой "Газпрома" еще на пять лет

Совет директоров компании принял решение о продлении контракта с действующим руководителем.

Совет директоров "Газпрома" принял решение оставить Алексея Миллера на посту председателя правления на очередной пятилетний срок. Соответствующее решение было принято на заседании 13 февраля.

Новые полномочия топ-менеджера вступят в силу с 31 мая 2026 года. Бессменный руководитель компании занимает эту должность уже четверть века — с 2001 года. Помимо этого, он долгое время входит в состав совета директоров холдинга, являясь его заместителем с 2002 года. Предыдущее продление контракта состоялось в феврале 2021 года.

Ранее КГИОП одобрил строительство стадиона "Газпрому" в Приморском районе. Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников Петербурга согласовал проект строительства спортивного стадиона в Приморском районе. Положительное заключение выдано фонду "Газпром социальные инициативы", который выступил застройщиком объекта.

Площадка под возведение комплекса расположена на улице Аккуратова, 7А. Согласно проектной документации, там появится стадион "Олимпийские надежды". Инфраструктура будущего объекта включит в себя физкультурно-оздоровительный корпус высотой 18,4 метра. Внутри предусмотрены универсальный спортивный зал и помещение, предназначенное для занятий единоборствами. Дополнительно на территории разместится хозяйственно-бытовая постройка высотой 5,5 метра.