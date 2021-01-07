КГИОП согласовал "Газпрому" стройку стадиона в Приморском районе

Стройка стартует на улице Аккуратова.

Проект строительства спортивного объекта в Приморском районе Северной столицы прошел этап согласования с профильным комитетом. КГИОП выдал положительное заключение фонду "Газпром социальные инициативы" на возведение стадиона "Олимпийские надежды". Участок под застройку расположен на улице Аккуратова, 7А.

Согласно опубликованным документам, инфраструктура комплекса включит физкультурно-оздоровительный блок с универсальным залом и помещением для единоборств. Высота данного корпуса достигнет 18,4 метра. Рядом разместится хозяйственно-бытовая постройка высотой 5,5 метра.

Сердцем проекта станет легкоатлетический стадион с футбольным полем 60 на 40 метров, покрытым искусственным газоном. Спортивная арена оборудуется секторами для вертикальных и горизонтальных прыжков, шестью беговыми дорожками и двумя роллерными трассами. Дополнительно подрядчик возведет мультиспортивную площадку 40 на 20 метров, пригодную для волейбола, баскетбола, тенниса, гандбола и флорбола. Для любителей уличной гимнастики предусмотрены воркаут-зоны и сектор для выполнения нормативов ГТО. Земельный надел площадью 20,8 тысячи квадратов передан инвестору в конце августа 2025-го. Участок примыкает к территории Удельного парка. Арендные платежи определены в размере 2,5 миллиона рублей ежегодно, что составляет полтора процента от кадастровой оценки. Инвестиционный договор рассчитан на 48 месяцев. По истечении этого срока компания обязуется безвозмездно передать готовый стадион в городскую собственность.

