Оперный певец Абдразаков может сменить Кехмана в Петербурге

Ильдар Абдразаков станет худруком Михайловского театра.

Петербургский Михайловский театр в ближайшее время может обрести нового художественного руководителя. Кресло прочат народному артисту России Ильдару Абдразакову. Об этом пишет РИА Новости.

Предыдущий руководитель Владимир Кехман оставил свой пост в январе нынешнего года, завершив девятнадцатилетний период управления. Временное исполнение обязанностей возложено на дирижера и музыкального руководителя Александра Соловьева. Однако, со слов собеседников прессы, вопрос о постоянном лидере коллектива сохраняет высокую актуальность и требует скорейшего разрешения.

Ильдар Абдразаков обладает статусом баса с глобальным признанием, удостоен звания народного артиста, также проявил себя как режиссер и общественный деятель. С конца 2024 года артист занимает должность главы Севастопольского государственного театра оперы и балета.

Ранее на Piter.TV: Владимир Кехман покидает должность художественного руководителя Михайловского театра.

Фото: комитет по культуре Петербурга