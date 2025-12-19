Владимир Кехман покидает должность художественного руководителя Михайловского театра

С сегодняшнего дня, 16 января, исполняющим обязанности художественного руководителя театра утвержден Александр Соловьев.

С сегодняшнего дня, 16 января, исполняющим обязанности художественного руководителя Михайловского театра утвержден Александр Соловьев. Информация предоставлена пресс-службой театра, уточнившей, что прежний руководитель Владимир Кехман покинул должность.

Александр Соловьев — хорошо зарекомендовавший себя профессионал в театральной среде. В феврале 2019 года он поступил на должность главного дирижера Михайловского театра, а спустя три года занял должность музыкального руководителя. Значительная часть современного репертуара театра создана под руководством маэстро, он выступил музыкальным руководителем ряда значимых премьер последних сезонов.

Александр Соловьев сотрудничал с ведущими культурными институциями России, такими как Большой театр, Центр оперного пения Галины Вишневской, Государственный академический симфонический оркестр имени Евгения Светланова и Российский национальный оркестр. В 2023 году он стал преподавателем кафедры Санкт-Петербургской консерватории. В ноябре 2025 года его деятельность получила признание профессионального сообщества, когда он удостоился премии "Онегин" в категории "Музыкальный руководитель".

Владимир Кехман оставляет театр после почти двадцатилетнего периода руководства, в течение которого Михайловский превратился из местного коллектива в международно признанное учреждение. В 2007 году он занял должность генерального директора, а с 2015 года выполнял обязанности художественного руководителя.

За время пребывания Владимира Кехмана в театре состоялась более полусотни мировых премьер и многочисленные зарубежные гастроли. Легендарный дирижёр Юрий Темирканов охарактеризовал его влияние на театр словами: "Театр словно переродился заново". Последние годы продемонстрировали творческий потенциал Кехмана как режиссера, создавшего постановки опер "Дама с камелиями" (2024), "Богема" и "Пиковая дама" (2025).

Ранее мы сообщили о том, что новым зампредом петербургского жилкома назначен Андрей Бережной.

Фото: пресс-служба Михайловского театра

